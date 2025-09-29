«Беларусбанк» и «Альфа Банк» вводят комиссию за зачисление денег для физлиц

«Беларусбанк» также вводит комиссию за зачисление денег на счета физлиц (безналичным образом). Для счетов, которые открыты в белорусских рубля, комиссия составит 2% от суммы, максимум 700 BYN. Для счетов, открытых в инвалюте, комиссия также составит 2% от суммы валюты счета (в эквиваленте белорусских рублей), максимальная комиссия при этом — также не более 700 рублей.