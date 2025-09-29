Ричмонд
«Беларусбанк» и «Альфа Банк» вводят комиссию за зачисление денег для физлиц

Два банка Беларуси вводят комиссию за зачисление денег для граждан.

Источник: Комсомольская правда

Два белорусских банков — «Беларусбанк» и «Альфа Банк» — сообщили об изменениях при зачислении денег. Новшества вступают в силу с 1 октября 2025 года.

Так, «Альфа Банк» с названной даты вводит плату за зачисление денег на текущий (расчетный) банковский счет. Размер платы — 1% от суммы, которая зачислена на счет.

Комиссия вводится в отношении денежных средств, поступивших в белорусских рублях из банков-нерезидентов Беларуси, а также поступивших в российских рублях из других банков Беларуси и банков-нерезидентов Беларуси.

«Беларусбанк» также вводит комиссию за зачисление денег на счета физлиц (безналичным образом). Для счетов, которые открыты в белорусских рубля, комиссия составит 2% от суммы, максимум 700 BYN. Для счетов, открытых в инвалюте, комиссия также составит 2% от суммы валюты счета (в эквиваленте белорусских рублей), максимальная комиссия при этом — также не более 700 рублей.

Ранее мы писали о том, что изменится в Беларуси с 1 октября 2025 года (читать далее вот тут).