СМИ: Кол-центры в России могут массово закрыться из-за подорожания звонков

Новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5−20 раз. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89». Она получила по меньшей мере 18 заявлений от своих участников о закрытии кол-центров по всей стране, которые помогают проводить социологические опросы.
В связи с этой тенденцией 46 участников ассоциации и более четырех тысяч сотрудников опросных кол-центров обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.
По данным ассоциации, рост стоимости звонков зависит от методики — в репрезентативной выборке для получения одного голоса приходится делать до 1200 случайных звонков. В 2024 году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 миллиарда звонков во время опрашивания россиян, передают «Ведомости».
28 августа в Минцифры сообщили, что россияне начали чаще звонить по мобильным номерам из-за замедления звонков в Telegram и WhatsApp*. За август рост голосового трафика в сетях связи составил примерно 20−30 процентов.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.