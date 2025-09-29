Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Кол-центры в России могут массово закрыться из-за подорожания звонков

Новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5−20 раз. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89». Она получила по меньшей мере 18 заявлений от своих участников о закрытии кол-центров по всей стране, которые помогают проводить социологические опросы.

Новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5−20 раз. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в Ассоциации исследовательских компаний «Группа 7/89». Она получила по меньшей мере 18 заявлений от своих участников о закрытии кол-центров по всей стране, которые помогают проводить социологические опросы.

В связи с этой тенденцией 46 участников ассоциации и более четырех тысяч сотрудников опросных кол-центров обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву.

По данным ассоциации, рост стоимости звонков зависит от методики — в репрезентативной выборке для получения одного голоса приходится делать до 1200 случайных звонков. В 2024 году 46 компаний ассоциации совершили 5,7 миллиарда звонков во время опрашивания россиян, передают «Ведомости».

28 августа в Минцифры сообщили, что россияне начали чаще звонить по мобильным номерам из-за замедления звонков в Telegram и WhatsApp*. За август рост голосового трафика в сетях связи составил примерно 20−30 процентов.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше