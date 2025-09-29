Ричмонд
В базу данных «Миротворца»* внесли 13 несовершеннолетних россиян

В базе данных украинского сайта «Миротворец»* появились данные 13 несовершеннолетних россиян. Возраст детей, представленных на ресурсе, варьируется от девяти до 17 лет.

Также на сайте появились данные детей в возрасте 11, 12 и 14 лет, и одного 16-летнего подростка. Всем детям вменяют обвинения в «сознательном нарушении государственной границы» и покушении на территориальную целостность Украины, передает РБК.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович оказался в базе «Миротворца»*. В качестве причин указаны поддержка российской армии и лоббирование интересов РФ.

Также в базу украинского сайта внесли олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка оказалась там из-за участия в фестивале «Таврида. Арт» в 2021 году.

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов также оказался в базе «Миротворца»*.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также попал в базу украинского сайта «Миротворец»*.

В мае представительницу Израиля на песенном конкурсе Евровидение Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

