В Госдуму внесли проект об обязательной маркировке домашних животных

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Госдуму внесён межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, полномочиями определения перечня предлагается наделить правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон № 498-Ф3, направленных на введение маркирования и учета домашних животных, в том числе установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации», — говорится в документе.
Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их владельцев для привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, выявлять источник распространения болезней, а также упростить поиск пропавших животных.
«Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). Тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном», — подчеркивается в документе.
Перечень видов домашних животных, для которых установлен учет и маркирование, порядок осуществления учета домашних животных, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству РФ.
«Главная цель — чтобы у каждого питомца был хозяин, который несёт ответственность. Регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице. Это вопрос не только гуманности, но и здоровья людей: учёт поможет бороться с распространением инфекций», — пояснил РИА Новости первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.