В Госдуму внесли проект об обязательной маркировке домашних животных

«Главная цель — чтобы у каждого питомца был хозяин, который несёт ответственность. Регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице. Это вопрос не только гуманности, но и здоровья людей: учёт поможет бороться с распространением инфекций», — пояснил РИА Новости первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.