Аварийные работы в городах Дона губернатор Юрий Слюсарь взял под личный контроль

В понедельник, 29 сентября, на оперативном совещании в правительстве Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь поручил держать на контроле аварийно-восстановительные работы на коммунальных объектах в городах региона.
В Таганроге восемь бригад городского водоканала круглосуточно ремонтируют водопровод. Вода в дома 30 тысяч горожан поступает, но со снижением давлением.
С 15 сентября в Ростове-на-Дону начался плановый ремонт теплосетей на улице Таганрогской. Из-за этого около 7 тысяч жителей 34 многоквартирных домов остались без горячей воды.
Коммунальные службы обещают завершить плановый ремонт и устранение аварий к 30 сентября. Также крупные работы по устранению аварий проходят еще в нескольких городах области. О работах в Таганроге, Шахтах и Зернограде губернатор потребовал через день.