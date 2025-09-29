Ричмонд
Аварийные работы в городах Дона губернатор Юрий Слюсарь взял под личный контроль

В Таганроге, Ростове и других городах региона устраняют коммунальные проблемы под надзором губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 сентября, на оперативном совещании в правительстве Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь поручил держать на контроле аварийно-восстановительные работы на коммунальных объектах в городах региона.

В Таганроге восемь бригад городского водоканала круглосуточно ремонтируют водопровод. Вода в дома 30 тысяч горожан поступает, но со снижением давлением.

С 15 сентября в Ростове-на-Дону начался плановый ремонт теплосетей на улице Таганрогской. Из-за этого около 7 тысяч жителей 34 многоквартирных домов остались без горячей воды.

Коммунальные службы обещают завершить плановый ремонт и устранение аварий к 30 сентября. Также крупные работы по устранению аварий проходят еще в нескольких городах области. О работах в Таганроге, Шахтах и Зернограде губернатор потребовал через день.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
