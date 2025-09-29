В Петербурге представители бизнеса обсудили корпоративное волонтерство

Более 100 представителей бизнеса, некоммерческих организаций и государственных структур обсудили модель развития корпоративного волонтерства на конференции в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
На конференции «Корпоративное волонтерство» эксперты обсудили развитие направления в Северо-Западном федеральном округе до 2030 года и итоги деятельности за десять лет.
Было отмечено, что число активных участников движения в Санкт-Петербурге увеличилось почти в два раза. Если в 2019 году в волонтерских программах постоянно участвовали 23 организации, то к 2025-му их количество составило 45. В сообщество уже вовлечены представители таких отраслей экономики, как пищевая промышленность, розничная торговля, информационные технологии, логистика и строительство. Драйвером развития волонтерских инициатив по-прежнему остается крупный бизнес.
Более 80% компаний отдают предпочтение экологическим акциям: посадке деревьев и озеленению, уборке городских и природных территорий, экопросвещению. Направления выбираются в соответствии со стратегическими целями компании и запросами сотрудников.
Эксперты также отметили, что за последнее десятилетие возможности для корпоративных волонтеров значительно расширились. Для них доступны образовательные программы, грантовая поддержка и масштабные социальные проекты. При этом для дальнейшего развития сообщества необходимо участие малых и средних предприятий. Ожидается, что в ближайшие пять лет к волонтерству присоединятся новые отрасли, а количество участников программ возрастет на 20%.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.