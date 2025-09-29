В Петербурге представители бизнеса обсудили корпоративное волонтерство

Эксперты также отметили, что за последнее десятилетие возможности для корпоративных волонтеров значительно расширились. Для них доступны образовательные программы, грантовая поддержка и масштабные социальные проекты. При этом для дальнейшего развития сообщества необходимо участие малых и средних предприятий. Ожидается, что в ближайшие пять лет к волонтерству присоединятся новые отрасли, а количество участников программ возрастет на 20%.