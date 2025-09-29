Учащиеся гимназии № 146 Омска попробовали себя в роли предпринимателей

Ключевой элемент программы «Твой старт» — интерактивная деловая игра, которая позволяет подросткам на собственном опыте понять, что значит быть предпринимателем. Экспертами-наставниками для ребят из гимназии выступили специалисты компаний «Симург» и «Омский региональный бизнес-инкубатор». Они рассказали школьникам о принципах финансовой грамотности, важности планирования личного бюджета, различиях между доходами и расходами, а также объяснили, как рождаются и развиваются успешные бизнес-идеи. По итогам обучения лучшие бизнес-проекты были отмечены призами и сувенирной продукцией.