Учащиеся гимназии № 146 Омска попробовали себя в роли предпринимателей

Участие в программе «Твой старт» приняли ученики 8−11-х классов гимназии № 146 Омска в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Они узнали, как принимать управленческие решения, оценивать риски и работать в команде, сообщили в правительстве Омской области.
Ключевой элемент программы «Твой старт» — интерактивная деловая игра, которая позволяет подросткам на собственном опыте понять, что значит быть предпринимателем. Экспертами-наставниками для ребят из гимназии выступили специалисты компаний «Симург» и «Омский региональный бизнес-инкубатор». Они рассказали школьникам о принципах финансовой грамотности, важности планирования личного бюджета, различиях между доходами и расходами, а также объяснили, как рождаются и развиваются успешные бизнес-идеи. По итогам обучения лучшие бизнес-проекты были отмечены призами и сувенирной продукцией.
«Мы не просто даем теорию, а создаем ситуацию, где каждый подросток может проявить лидерские качества, креативность и стратегическое мышление. Реакция ребят потрясающая — они активно включаются в процесс, азартно ведут свои “игровые предприятия” и задают очень взрослые, практические вопросы», — отметила заместитель директора предприятия «Омский региональный бизнес-инкубатор» Татьяна Худякова.
Все занятия проходят в очном формате. Программа уже объединила более 360 школьников в возрасте 14−17 лет из Шербакульского, Омского районов и городских школ Омска. Подать заявку на участие в проекте могут и другие школы, гимназии и лицеи города по телефону: 90−46−56.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.