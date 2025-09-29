В Перми выбрали лучшего сварщика

«География субъектов-участников и количество конкурсантов говорят о том, что желание показать себя, доказать, что ты лучший в профессии, сегодня действительно важно для многих, кто предан своему делу. В 2025 году мы перезагрузили конкурс. Теперь у нас 20 номинаций по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. И сварщик является одной из них. Согласно прогнозу кадровой потребности на ближайшие пять лет, в данную профессию нужно будет привлечь около 140 тысяч специалистов. Каждый из тех, кто сегодня в зале, — пример успеха в профессии, и я уверен, вы станете вдохновением для многих молодых ребят, которые сегодня выбирают профессию», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.