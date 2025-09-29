В Перми выбрали лучшего сварщика

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Сварщик» проходил в Перми с 24 по 26 сентября. Победу в нем одержал Илья Рюппиев из Республики Карелии, сообщил Минтруд России.
С 2025 года конкурс стал частью нацпроекта «Кадры» и проходит в два этапа. Состязания по номинации «Сварщик» проходили на базе Пермского политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова — одного из самых крупных учреждений СПО Пермского края, где готовят специалистов по рабочим профессиям для машиностроительных и промышленных предприятий.
Для победы в испытаниях финалисты должны были продемонстрировать свой профессионализм как в теоретической части, так и на практике. Каждый конкурсант прошел тестирование, включающее вопросы о знании оборудования, этапах технологических процессов, применении правил охраны труда. В практической части конкурсанты на время проводили качественную сварку нескольких видов швов. Комиссия оценивала их работы не только визуально, но и с применением физических методов контроля: ультразвуковой и радиографической диагностики.
За главный приз в 1 млн рублей боролись 38 сварщиков из разных регионов России. Все они прошли предварительный отбор на региональных этапах конкурса «Лучший по профессии» и различных отраслевых соревнований. Самому молодому участнику испытаний — 26 лет, самому старшему — 51 год, а средний возраст конкурсантов — 37 лет. Первое место занял Илья Рюппиев из Республики Карелии, серебро завоевал Арсен Рамазанов из Волгоградской области. Бронзовым призером стал специалист из Ростовской области Вадим Лисин.
«География субъектов-участников и количество конкурсантов говорят о том, что желание показать себя, доказать, что ты лучший в профессии, сегодня действительно важно для многих, кто предан своему делу. В 2025 году мы перезагрузили конкурс. Теперь у нас 20 номинаций по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. И сварщик является одной из них. Согласно прогнозу кадровой потребности на ближайшие пять лет, в данную профессию нужно будет привлечь около 140 тысяч специалистов. Каждый из тех, кто сегодня в зале, — пример успеха в профессии, и я уверен, вы станете вдохновением для многих молодых ребят, которые сегодня выбирают профессию», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Помимо этого, на главной выставочной площадке города — в «Пермь-Экспо» в рамках федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» состоялась региональная конференция по корпоративной молодежной политике, заседание совета главных сварщиков, был презентован конкурс «Лучшее предприятие по реализации молодежной политики», а все желающие принимали участие в мастер-классах по лазерной, плазменной и электроискровой сварке. На выставке «Металлообработка. Металлургия — 2025» более ста участников из России, Белоруссии и Китая презентовали современное сварочное оборудование и передовые технологические разработки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.