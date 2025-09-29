Второй суд в Москве зарегистрировал иск ветерана-афганца к Пугачевой на 1,5 млрд рублей: что известно

Тверской районный суд Москвы стал вторым, принявшим к производству, иск к сбежавшей из России вместе с мужем-комиком и детьми певице Алле Пугачевой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Издание отметило, что истцом снова стал известный адвокат, ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев. Юрист также требует взыскать с артистки 1,5 миллиарда рублей.
«Исковое заявление зарегистрировано», — говорится в публикации.
24 сентября стало известно, что Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск ветерана-афганца Александра Трещева к Пугачевой.
При этом накануне в пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщали, что инстанция рассмотрит иск в отношении сбежавшей из РФ певицы. Отмечалось, что истец Трещев в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью ответчик допустила высказывания, порочащие Президента России, армию и правоохранительные органы страны.
Как писал сайт KP.RU, немногим позже стало известно, почему Савеловский суд столицы оставил без движения иск ветерана к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей. Трещев подчеркнул, что в своем заявлении заранее просил суд запросить адрес ответчика. Однако, инстанция вынесла определение, где указала, что этот запрос должен был сделать сам заявитель. По его словам, суд дал месяц на устранение так называемых несуществующих нарушений.
В свою очередь резонансное интервью Пугачевой журналистке-иноагенту вызвало реакцию и в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров прокомментировал высказывания артистки. По словам политика, не хватало еще, «чтобы такие враги народа и предатели», как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. Война в Чечне унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами. При этом Дудаев привел республику к расцвету бандитизма и финансовому упадку, подчеркнул Кадыров.
Кроме того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что последнее интервью певицы Пугачевой может стать вещественным доказательством против певицы.