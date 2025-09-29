Второй суд в Москве зарегистрировал иск ветерана-афганца к Пугачевой на 1,5 млрд рублей: что известно

В свою очередь резонансное интервью Пугачевой журналистке-иноагенту вызвало реакцию и в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров прокомментировал высказывания артистки. По словам политика, не хватало еще, «чтобы такие враги народа и предатели», как Пугачева, бестолково размышляли по поводу самого тяжелого периода для чеченского народа. Война в Чечне унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами. При этом Дудаев привел республику к расцвету бандитизма и финансовому упадку, подчеркнул Кадыров.