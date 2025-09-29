Супружеская пара нашла клад на 25 миллионов рублей во время прополки грядок

Эксперты изначально признали клад сокровищем, но затем лишили его этого статуса и вернули супругам. Во время пандемии коронавируса все аукционы приостановили, поэтому на тот момент ни один из музеев купить монеты не смог. В итоге британцы договорились в торговым домом David Guest Numismatics в Швейцарии. Сделка должна состоятся в ноябре.