Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супружеская пара нашла клад на 25 миллионов рублей во время прополки грядок

Семейная пара из британского графства Глэмпшир нашла клад со старинными монетами эпохи Тюдоров стоимостью 230 тысяч фунтов стерлингов (25,7 миллиона рублей). Неожиданную находку они сделали во время прополки грядок в саду. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Семейная пара из британского графства Глэмпшир нашла клад со старинными монетами эпохи Тюдоров стоимостью 230 тысяч фунтов стерлингов (25,7 миллиона рублей). Неожиданную находку они сделали во время прополки грядок в саду. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Все произошло в деревне Милфорд-он-Си еще в 2020 году. Пара нашла 64 золотые монеты, самые ранние из которых относились к 1420-м годам — времени правления короля Генриха VI, самые поздние — времени Генриха VIII, к 1530-м годам.

Эксперты изначально признали клад сокровищем, но затем лишили его этого статуса и вернули супругам. Во время пандемии коронавируса все аукционы приостановили, поэтому на тот момент ни один из музеев купить монеты не смог. В итоге британцы договорились в торговым домом David Guest Numismatics в Швейцарии. Сделка должна состоятся в ноябре.

Владелец аукционного дома Дэвид Гест предположил, что монеты мог спрятать состоятельный священнослужитель во время Тюдоровской секуляризации при Генрихе VIII. В те годы по всей стране массово закрывались католические монастыри. Один такой древний храмовый комплекс, Крайстчерч, как раз находится недалеко от деревни.

— Это были огромные деньги. Сомневаюсь, что большинство жителей Англии в те времена вообще видели когда-нибудь золотую монету. Золотые монеты могли принадлежать богатому купцу или клирику, — пояснил Гест.

Торги состоятся 5 ноября в Цюрихе. Аукционный дом надеется выручить за клад как минимум 230 тысяч фунтов стерлингов, говорится в материале.

В конце декабря прошлого года в турецком городе Нурдагы мужчина нашел клад в купленном шкафу (двенадцать золотых монет, которые оставил предыдущий владелец) и вернул все хозяину.