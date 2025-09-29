Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар Израиля по Дохе

Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов, в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи ХАМАС, на которой обсуждали предложение Трампа о прекращении огня в Газе. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.