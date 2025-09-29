Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар Израиля по Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с премьер-министром Катара Мухаммедом Аль Тани принес извинения за нарушение суверенитета страны в результате удара по Дохе. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил портал Axios.
Нетаньяху вечером 29 сентября прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, главная тема которой — соглашение по завершению войны в Газе. Извинения Израиля за удар были ключевым условием Катара для возобновления переговоров с представителями радикального палестинского движения ХАМАС о ситуации в анклаве.
— Катар отступил в качестве посредника после израильского удара. Администрация Трампа считает, что без посредничества Катара будет очень трудно достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении войны, — говорится в материале.
Днем 9 сентября в Дохе раздалась серия взрывов, в небе над городом появились столбы дыма. Город был атакован во время встречи ХАМАС, на которой обсуждали предложение Трампа о прекращении огня в Газе. Один из лидеров группировки, его главный переговорщик Халиль аль-Хайя скончался во время инцидента.