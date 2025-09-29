В Молдову идут дожди и холод: Всего +4 градуса и промозглый ветер — синоптики дали точный прогноз

Небо будет затянуто густыми тучами, а ветер усилит сырость и принесёт ощущение промозглости. Ночью температура может опуститься близко к нулю. В таких условиях особенно важно утепляться, иметь непромокаемую одежду и обувь, а также следить за возможными ухудшениями — порывы ветра и внезапные осадки способны шанс на комфортный выход на улицу свести к минимуму.