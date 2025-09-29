Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдову идут дожди и холод: Всего +4 градуса и промозглый ветер — синоптики дали точный прогноз

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 30 октября, синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: днём температура будет едва достигать +14 °C, а в сочетании с влажным воздухом и порывистым холодным ветром ощущаться будет холоднее. На большей части территории страны ожидаются осадки — дождь, особенно к вечеру.

Небо будет затянуто густыми тучами, а ветер усилит сырость и принесёт ощущение промозглости. Ночью температура может опуститься близко к нулю. В таких условиях особенно важно утепляться, иметь непромокаемую одежду и обувь, а также следить за возможными ухудшениями — порывы ветра и внезапные осадки способны шанс на комфортный выход на улицу свести к минимуму.

Впрочем, какой будет погода в ближайшие дни смотрите сами.

Погода в Молдове в ближайшее время.