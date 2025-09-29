В Молдову идут дожди и холод: Всего +4 градуса и промозглый ветер — синоптики дали точный прогноз

Во вторник, 30 октября, синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: днём температура будет едва достигать +14 °C, а в сочетании с влажным воздухом и порывистым холодным ветром ощущаться будет холоднее. На большей части территории страны ожидаются осадки — дождь, особенно к вечеру.
Небо будет затянуто густыми тучами, а ветер усилит сырость и принесёт ощущение промозглости. Ночью температура может опуститься близко к нулю. В таких условиях особенно важно утепляться, иметь непромокаемую одежду и обувь, а также следить за возможными ухудшениями — порывы ветра и внезапные осадки способны шанс на комфортный выход на улицу свести к минимуму.
Впрочем, какой будет погода в ближайшие дни смотрите сами.
Погода в Молдове в ближайшее время.