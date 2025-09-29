В Магнитогорске Челябинской области открыли модельную библиотеку

Библиотеку-филиал № 3 в Магнитогорске Челябинской области модернизировали в модельную в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
В библиотеке установили компьютерное оборудование и новую мебель, стилизованную под классический стиль, также там сделали больше мест для коворкинга, комфортного индивидуального и совместного времяпрепровождения и открыли интеллект-зал для проведения массовых мероприятий.
В филиале № 3 для посетителей есть бесплатный доступ к базам данных Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. Также в учреждении внедрили RFID-оборудование — систему, которая позволяет контролировать перемещение книг, упрощать работу сотрудников и улучшать обслуживание посетителей. Напомним, в 2023 году в библиотеке также провели капитальный ремонт.
«На федеральные средства в ходе нацпроекта мы приобрели более восьми тысяч экземпляров книг. Литература у нас для всех возрастов… Были закуплены самые востребованные произведения, обновлена классика, приобрели особенно любимые детьми книги 3D- и 4D-форматов, виммельбухи, книги с окошками», — рассказала директор Централизованной библиотечной системы города Екатерина Третьякова.
Отметим, библиотека-филиал № 3 стала уже седьмым модельным учреждением в городе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.