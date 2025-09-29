В Магнитогорске Челябинской области открыли модельную библиотеку

В филиале № 3 для посетителей есть бесплатный доступ к базам данных Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. Также в учреждении внедрили RFID-оборудование — систему, которая позволяет контролировать перемещение книг, упрощать работу сотрудников и улучшать обслуживание посетителей. Напомним, в 2023 году в библиотеке также провели капитальный ремонт.