Победители «БумБатла» совершили круиз по историческим местам России

Путешествие на теплоходе «Аурум» для победителей весеннего и летнего сезонов Всероссийской акции «БумБатл» от партнера проекта «Больше, чем путешествие» завершилось 26 сентября. Акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Круиз стартовал 21 сентября на Северном речном вокзале Москвы по маршруту Коломна — Константиново — Москва. Путешествие объединило победителей акции из разных регионов России, включая лидеров семейной номинации и индивидуального зачета. Для гостей была организована насыщенная культурная программа.
«Мы узнали о “БумБатле” еще в декабре прошлого года, а окончательно вдохновились участвовать после того, как услышали о прошедшем награждении. Наша семья активно включилась в процесс: сортировали макулатуру, зарегистрировали команду и попробовали силы сразу в нескольких сезонах — осеннем и летнем. Честно говоря, награды стали для нас приятной неожиданностью. Экскурсия на теплоходе подарила невероятные эмоции. Путешествие было просто шикарным. В Москве мы по-новому посмотрели на знакомые места благодаря экскурсоводу, в Коломне прикоснулись к истории Куликовской битвы, а в Константинове, где все связано с Есениным, многие из нас не смогли сдержать слез от проникновенного рассказа. Это были очень сильные впечатления. Отдельное спасибо за подарки и приятные сюрпризы во время круиза — такие моменты надолго остаются в памяти», — отмечает участница круиза Эльмира Шахалиева.
Акция «БумБатл» проходит уже шестой год и объединяет миллионы россиян, мотивируя бережно относиться к природе через ответственное потребление и сортировку отходов. Сейчас проходит осенний сезон «БумБатла». С 1 сентября в нем приняли участие свыше 450 тысяч человек, которые сдали более 1270 тонн макулатуры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.