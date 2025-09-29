Победители «БумБатла» совершили круиз по историческим местам России

«Мы узнали о “БумБатле” еще в декабре прошлого года, а окончательно вдохновились участвовать после того, как услышали о прошедшем награждении. Наша семья активно включилась в процесс: сортировали макулатуру, зарегистрировали команду и попробовали силы сразу в нескольких сезонах — осеннем и летнем. Честно говоря, награды стали для нас приятной неожиданностью. Экскурсия на теплоходе подарила невероятные эмоции. Путешествие было просто шикарным. В Москве мы по-новому посмотрели на знакомые места благодаря экскурсоводу, в Коломне прикоснулись к истории Куликовской битвы, а в Константинове, где все связано с Есениным, многие из нас не смогли сдержать слез от проникновенного рассказа. Это были очень сильные впечатления. Отдельное спасибо за подарки и приятные сюрпризы во время круиза — такие моменты надолго остаются в памяти», — отмечает участница круиза Эльмира Шахалиева.