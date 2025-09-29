Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанин отказался делиться едой с прохожим и лишился сумки

36-летний житель соседней республики преследовал прохожего и выхватил сумку со спины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали 36-летнего мужчину, который после отказа дать ему продукты украл сумку у прохожего. Об этом сообщили в региональном МВД в понедельник, 29 сентября.

— На одной из улиц подозреваемый догнал заявителя, выхватил у него со спины сумку и скрылся в неизвестном направлении. Внутри были деньги, мобильный телефон и банковская карта, — выяснили полицейские.

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя соседней республики. По версии полиции, он причастен к попытке совершить аналогичное преступление в городе. Более того, ранее мужчина был судим за вымогательство.

На данный момент полиция принимает меры по возврату похищенного имущества владельцу.

— Против подозреваемого возбудили уголовное дело за грабеж. Сейчас его задержали в административном порядке, — уточнили сотрудники МВД.