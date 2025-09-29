Ростовчанин отказался делиться едой с прохожим и лишился сумки

В Ростове-на-Дону задержали 36-летнего мужчину, который после отказа дать ему продукты украл сумку у прохожего. Об этом сообщили в региональном МВД в понедельник, 29 сентября.
— На одной из улиц подозреваемый догнал заявителя, выхватил у него со спины сумку и скрылся в неизвестном направлении. Внутри были деньги, мобильный телефон и банковская карта, — выяснили полицейские.
Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя соседней республики. По версии полиции, он причастен к попытке совершить аналогичное преступление в городе. Более того, ранее мужчина был судим за вымогательство.
На данный момент полиция принимает меры по возврату похищенного имущества владельцу.
— Против подозреваемого возбудили уголовное дело за грабеж. Сейчас его задержали в административном порядке, — уточнили сотрудники МВД.