В Санкт-Петербурге состоится гала-концерт конкурса «Родники»

Масштабный творческий проект реализуется движением «Газманов-Родники». Он был запущен в 2022 году как конкурс патриотической песни, его идеологом и художественным руководителем стал народный артист России Олег Газманов. С тех пор музыкальные состязания проходят ежегодно с финалами в разных городах. В этом году проект собрал более 2 тысяч заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь, а также в нем впервые приняла участие исполнительница из Узбекистана.