В Санкт-Петербурге состоится гала-концерт конкурса «Родники»

Гала-концерт конкурса «Родники», отвечающего задачам нацпроекта «Семья», состоится 30 сентября в Большом концертном зале «Октябрьский» Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Масштабный творческий проект реализуется движением «Газманов-Родники». Он был запущен в 2022 году как конкурс патриотической песни, его идеологом и художественным руководителем стал народный артист России Олег Газманов. С тех пор музыкальные состязания проходят ежегодно с финалами в разных городах. В этом году проект собрал более 2 тысяч заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь, а также в нем впервые приняла участие исполнительница из Узбекистана.
В 2025 году конкурс включает пять номинаций: «Лучшая песня», «Лучший исполнитель», «Лучшая музыка», «Лучший текст» и новая номинация «Песни с фронта». Жюри конкурса, в состав которого входят Олег Газманов, заслуженные артисты России Зара, Юта и Сергей Войтенко, определило 24 финалиста третьего сезона, а 25-го выбрали россияне через онлайн-голосования.
На гала-концерте прозвучат песни финалистов, в том числе и музыкантов из Петербурга. Жюри определит победителей в пяти номинациях, а онлайн-трансляция в социальной сети ВКонтакте позволит зрителям выбрать лучшего в номинации «Народное голосование».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.