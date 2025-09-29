Ричмонд
В Омской области обновили трассу Сыропятское — Кормиловка — Калачинск

Работы провели на участке протяженностью 11 километров.

Участок автомобильной дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск ввели в эксплуатацию в Кормиловском районе Омской области. Ремонт объекта провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На отрезке протяженностью 11 километров подрядная организация выполнила фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепила основания и обочины, уложила выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Специалисты также нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки.

Обновленная трасса обеспечит надежное и безопасное транспортное сообщение между населенными пунктами, повысит пропускную способность и уровень комфорта для участников дорожного движения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.