В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке ряда домашних животных

Согласно законопроекту, маркировка будет происходить за счет нанесения на тело животного, закрепления на нем, либо введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). При этом выбор типа маркировки остается за владельцем животного. Однако все должно проводиться в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном.