В Госдуму внесли законопроект об обязательной маркировке ряда домашних животных

В Государственную думу России внесли межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных. Соответствующие полномочия предлагается предоставить правительству РФ.
— Законопроектом предусматривается внесение изменений в закон № 498-Ф3, направленных на введение маркирования и учета домашних животных, в том числе установление обязательного маркирования и учета отдельных видов домашних животных, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, — говорится в документе.
Предполагается, что нововведения помогут защитить права владельцев животных, идентифицировать питомцев и их владельцев для своевременного привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, а также выявлять источник распространения болезней и упростить поиск пропавших животных.
Согласно законопроекту, маркировка будет происходить за счет нанесения на тело животного, закрепления на нем, либо введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). При этом выбор типа маркировки остается за владельцем животного. Однако все должно проводиться в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном.
Обязанность составления перечня животных, подлежащих маркированию, а также установления порядка учета питомцев и формирования требований к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается возложить на правительство РФ, передает РИА Новости.
До этого запрет на посещение общественных мест вместе с домашними животными вызвал бурную реакцию среди экспертов. Зоопсихолог и ветеринар Мирослав Волков подверг критике предложение депутата Госдумы Нины Останиной касательно ограничения права владельцев собак посещать заведения вместе с питомцами.