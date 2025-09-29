Омский институт технологии увеличил производительность труда на 12,5%

Предприятие «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта» (НИИТКД) из Омска увеличило производительность труда в ходе участия в нацпроекте «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Одно из направлений института — изготовление источников стабилизированного питания для трамвайных, локомотивных и вагоноремонтных депо. На этом участке с помощью инструментов бережливого производства была проведена оптимизация.
«Это предприятие претендует на рекорд по вовлеченности: сотрудники проходили обучение по программам: “Фабрика процессов”, “Акселератор экспортного роста”, “Лидеры производительности”. Здесь подготовлено три сертифицированных инструктора по бережливому производству, которые теперь могут сами внедрять изменения на других участках. Конечно, такая заинтересованность влияет на результат», — рассказал заместитель министра экономического развития региона Кирилл Самодинский.
В течение пяти месяцев рабочая группа предприятия совместно со специалистами регионального центра компетенций анализировала производственные процессы, искала узкие места и разрабатывала решения для их устранения.
«В качестве пилотного проекта был оптимизирован процесс изготовления источника стабилизированного питания… На группу производимого испытательного оборудования, в состав которой входит данный источник питания, приходится более 13% общей выручки предприятия. Планируется наладить его серийное производство», — отметил руководитель проекта регионального центра компетенций в сфере производительности труда Максим Шергин.
В результате на выбранном участке производительность труда выросла на 12,5% за счет сокращения времени изготовления источников стабилизированного питания, а длительность производственного цикла сократилась на 12%. Финальный этап программы продлится еще 2,5 года. В течение этого времени компания будет самостоятельно внедрять принципы бережливого производства.
Напомним, участие в проекте для предприятий бесплатное. Подать заявку можно на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.