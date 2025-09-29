Омский институт технологии увеличил производительность труда на 12,5%

«Это предприятие претендует на рекорд по вовлеченности: сотрудники проходили обучение по программам: “Фабрика процессов”, “Акселератор экспортного роста”, “Лидеры производительности”. Здесь подготовлено три сертифицированных инструктора по бережливому производству, которые теперь могут сами внедрять изменения на других участках. Конечно, такая заинтересованность влияет на результат», — рассказал заместитель министра экономического развития региона Кирилл Самодинский.