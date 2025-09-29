Двухлетнюю девочку избрали новой живой богиней Непала

Непальцы выбрали новой Кумари — воплощением индуистской богини Таледжу в виде маленькой девочки — двухлетнюю Арьятару Шакья, которая пришла на смену восьмилетней Тришне Шакья. Претендовать на эту роль могут девочки только из буддийской касты Шакья народа неваров. Они должны находится в предпубертатном возрасте, обладать идеальным здоровьем, ни разу не проливать кровь и не терять зубы.
— Процесс отбора Кумари, который очень почитается коренным неварским сообществом, является тщательным и глубоко укоренен в традициях. Ассоциация, ответственная за отбор, работала почти два года, чтобы окончательно определить подходящего кандидата, — передает Republica.
Между тем 8 сентября в Непале начались массовые протесты из-за решения властей запретить в стране популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook*, Instagram* и WhatsApp*. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, после чего демонстрации переросли в столкновения с силовиками и беспорядки. Чем пришлось пожертвовать местным жителям ради отмены блокировок — в материале «Вечерней Москвы».
*Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.