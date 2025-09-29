Двухлетнюю девочку избрали новой живой богиней Непала

Между тем 8 сентября в Непале начались массовые протесты из-за решения властей запретить в стране популярные социальные сети и мессенджеры, в том числе Facebook*, Instagram* и WhatsApp*. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, после чего демонстрации переросли в столкновения с силовиками и беспорядки. Чем пришлось пожертвовать местным жителям ради отмены блокировок — в материале «Вечерней Москвы».