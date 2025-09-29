Получил в несколько раз больше, чем хотел до этого: житель Башкирии выиграл суд с Wildberries

Жителю Башкирии помогли взыскать с продавца маркетплейса Wildberries 36 374 рубля за товар стоимостью 9 958 рублей, который ему отказались принять обратно. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, покупатель обратился для возврата покупки в установленный законом 7-дневный срок, однако продавец отказался возвращать деньги.
Специалисты отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора подготовили и направили в суд исковое заявление, который был полностью удовлетворен.
По решению суда, вступившему в законную силу, с продавца взыскана итоговая сумма, включающая стоимость товара, проценты за пользование чужими денежными средствами, штраф, компенсацию морального вреда и возмещение судебных издержек. Дополнительно суд обязал предпринимателя уплатить в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4 000 рублей.
