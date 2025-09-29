Жилье, поддержка, наставничество. В Гродненском облсовете депутатов обсудили, чем закрепить молодежь на селе

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. О том, как увеличить закрепляемость молодых специалистов на селе и что для этого делается в разных отраслях хозяйства на Гродненщине, шла речь на заседании президиума Гродненского областного Совета депутатов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облсовете.
«Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без притока молодежи: только там, где есть новые кадры, где молодые люди находят работу и перспективы, живет и развивается деревня», — подчеркнула председатель областного Совета депутатов Елена Пасюта.
Она отметила, что, приезжая на свое первое рабочее место, молодой человек должен получить также нормальные бытовые условия: жилье, поддержку и материальное стимулирование, наставника рядом. «Тогда мы можем уверенно говорить: власть создала условия, чтобы специалист с позитивом начинал свой трудовой путь. Эта тема в центре внимания органов власти и самоуправления», — сказала председатель облсовета.
Сегодня особое внимание уделено профориентации, рассказали на заседании. В школах работают профильные классы — аграрные, педагогические, инженерные, медицинские и другие, чтобы заинтересовать ученика еще на этапе выбора будущей профессии, показать ему перспективы, отметил начальник главного управления образования облисполкома Руслан Абрамчик. Именно осознанный выбор специальности способствует тому, что молодые люди остаются в профессии и на своих рабочих местах.
По итогам последних лет самыми уязвимыми сферами в плане закрепляемости молодых специалистов остаются культура и сельское хозяйство, отмечено на встрече. Невысокие проценты закрепляемости после двух лет отработки молодых специалистов, в пределах 50%, отмечены в некоторых районах.
О том, как повысить этот показатель, шла речь на встрече. На заседании президиума облсовета отметили, что в регионе есть немало позитивных примеров, именно их следует активно пропагандировать. Опытом в долговременном привлечении молодежи поделился председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) имени И. П. Сенько Валерий Шумель.
«В наше хозяйство за последние десять лет пришел 21 молодой специалист с высшим образованием. И около 75% молодых людей закрепились на селе. Они получили возможность расти, развиваться. Сегодня многие уже занимают более ответственные должности, показывают себя как грамотные, инициативные работники», — рассказал руководитель хозяйства.
Отвечая на вопрос о том, почему молодежь соглашается жить и работать в деревне, Валерий Шумель подчеркнул, что в хозяйстве для них создают привлекательные условия. Главное — молодым семьям предоставляют благоустроенные квартиры, одиноким специалистам — комнаты в общежитии. Если молодежь снимает жилье — хозяйство компенсирует расходы, если ездит на работу из города — оплачивает проезд. При выходе на работу молодым специалистам выплачиваются «подъемные» — 20 базовых величин.
«Важна также достойная зарплата — у нас от Br3 тыс. до Br5,5 тыс. в месяц. Есть и дополнительные бонусы, например, медицинская страховка на сумму до Br6 тыс. После трех лет в хозяйстве работник становится членом СПК и получает “13-ю зарплату”. Конечно, люди заслуженно получают существенные премии, — дополнил председатель. — На время адаптации за каждым новичком закрепляют опытного наставника, помогают влиться в коллектив».
Вывод, в итоге, участники встречи сделали такой: прогрессивный опыт нужно активно распространять. Эта тема станет одной из центральных на предстоящей сессии облсовета депутатов, которая будет посвящена устойчивому развитию сельских территорий. -0-