Жилье, поддержка, наставничество. В Гродненском облсовете депутатов обсудили, чем закрепить молодежь на селе

«Важна также достойная зарплата — у нас от Br3 тыс. до Br5,5 тыс. в месяц. Есть и дополнительные бонусы, например, медицинская страховка на сумму до Br6 тыс. После трех лет в хозяйстве работник становится членом СПК и получает “13-ю зарплату”. Конечно, люди заслуженно получают существенные премии, — дополнил председатель. — На время адаптации за каждым новичком закрепляют опытного наставника, помогают влиться в коллектив».