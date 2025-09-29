Африканский блогер перебрался в Россию и поразился одному факту: чем был так озадачен мужчина

Известный блогер из Конго под псевдонимом «Кадрол», который давно переехал в Крым, раскрыл удививший его факт о блюдах в России. Мужчина в недоумении, что россияне не питаются голубями. Об этом он сообщил в шоу «Летний подкаст № 1». Данный видеоролик размещен во «ВКонтакте».
Ведущий подкаста, российский рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал одну забавную историю про голубей из своей жизни. Он вспомнил, что когда-то в одном из путешествий во Франции зашел в местное кафе. Там он решил заказать блюдо с птичьим мясом. Позднее он выяснил, что съел голубя.
«А я офигел от того, что здесь (в России — прим. ред.) голубь — это несъедобное. У нас (голубей — прим. ред.) едят», — сказал Кадрол, добавив в шутку, ему бы хотелось отведать такого блюда в РФ.
В шоу он также поделился, покинул Африку еще в 2018 году после окончания школы. В Россию он переехал для поступления в высшее учебное заведение. Однако отметил, что не знал русский язык. Поэтому усилено его изучал в первый год переезда.
