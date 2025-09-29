В Салехарде прошло масштабное шоу дронов в честь 80-летия Победы

Компания «Геоскан» совместно с Движением первых провела рекордное в России шоу дронов в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Развитие отрасли беспилотной авиации происходит при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в ГК «Геоскан».
В ночном небе Салехарда 2500 квадрокоптеров со светодиодами превратились в десять масштабных картин, созданных на основе рисунков детей — лауреатов Всероссийского художественного конкурса «Небо Победителей». Сюжет представления рассказал о пути советского народа в борьбе за мир. 3D-анимация содержала фигуры, изображавшие проводы на войну, сцены боя, письма на фронт, радость Победы и мирное небо. Рекордным элементом, состоящим из 2500 дронов, стал официальный логотип 80-летия Победы — образ Родины-матери, символ несокрушимости духа, самоотверженности, героизма и призыва к борьбе.
В создании шоу помогали участники Движения первых. В ходе конкурса «Небо Победителей» дети и подростки из 84 регионов России прислали более 3800 рисунков на тему «80 лет Великой Победе». Лучшие из них легли в основу 3D-анимации, а авторов пригласили в Салехард посмотреть на результат своего труда вживую.
«Такая форма инновационного искусства помогает передавать память о важных исторических событиях нашей страны на языке молодежи — с помощью современных технологий. Мы получили от участников конкурса “Небо Победителей” много незаурядных рисунков с оригинальной композицией, их изображение в виде шоу дронов стало для нашей команды нестандартной задачей. Но опыт и собственные разработки позволили нам воплотить в жизнь даже самые сложные и смелые идеи», — рассказал руководитель направления шоу дронов ГК «Геоскан» Евгений Радченко.
Предыдущий рекорд «Геоскан» поставил в 2020 году в Санкт-Петербурге во время акции «Мирное небо», приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны. Тогда компания запустила в небо 2198 квадрокоптеров, которые выстроились в объемное изображение голубя мира.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.