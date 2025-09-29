В Салехарде прошло масштабное шоу дронов в честь 80-летия Победы

«Такая форма инновационного искусства помогает передавать память о важных исторических событиях нашей страны на языке молодежи — с помощью современных технологий. Мы получили от участников конкурса “Небо Победителей” много незаурядных рисунков с оригинальной композицией, их изображение в виде шоу дронов стало для нашей команды нестандартной задачей. Но опыт и собственные разработки позволили нам воплотить в жизнь даже самые сложные и смелые идеи», — рассказал руководитель направления шоу дронов ГК «Геоскан» Евгений Радченко.