Священник Питирим назвал самый массовый и страшный грех «на матушке-Руси»

Однако депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление черного рынка услуг по прерыванию беременности.