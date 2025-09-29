Священник Питирим назвал самый массовый и страшный грех «на матушке-Руси»

Наиболее распространенным грехом среди граждан России являются аборты, которые необходимо запретить на уровне закона. Об этом в понедельник, 29 сентября, заявил епископ Русской православной церкви (РПЦ) Питирим.
— Самый страшный грех, который на матушке-Руси происходит, — это грех детоубийства (аборта)! — передает слова священнослужителя Telegram-канале «Русская община».
Ранее в РПЦ предложили изменить текст Конституции для запрета абортов. По мнению священников, слово «жизнь» обозначает существование человека от момента его зачатия до смерти, а в Конституции живым человеком считается ребенок уже после рождения.
Однако депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление черного рынка услуг по прерыванию беременности.
До этого Минздрав расширил список возможных осложнений при аборте. Теперь в списке присутствуют сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз.