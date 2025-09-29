Житель Сахалина поймал краба с помощью смартфона и снял это на видео

Фотограф Сергей Андриенков отправился на рыбалку на Сахалине и поймал краба на смартфон: членистоногое зацепилось двумя клешнями за край устройства. Об этом он рассказал в понедельник, 29 сентября.
На видеозаписи люди смеются при виде краба, а девушка просит владельца гаджета отпустить моллюска, но мужчина отвечает, что он его не держит. Другой участник рыбалки отметил, что краб «просто подтягивается».
— Мы просто ловили краба на телефон. А как прошли ваши выходные? — написал Андриенков в своем Telegram-канале.
