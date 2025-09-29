Ричмонд
Житель Сахалина поймал краба с помощью смартфона и снял это на видео

Фотограф Сергей Андриенков отправился на рыбалку на Сахалине и поймал краба на смартфон: членистоногое зацепилось двумя клешнями за край устройства. Об этом он рассказал в понедельник, 29 сентября.

На видеозаписи люди смеются при виде краба, а девушка просит владельца гаджета отпустить моллюска, но мужчина отвечает, что он его не держит. Другой участник рыбалки отметил, что краб «просто подтягивается».

— Мы просто ловили краба на телефон. А как прошли ваши выходные? — написал Андриенков в своем Telegram-канале.

6 мая 17-летний американский школьник Райли Айзекс из штата Миссури, который активно увлекается боуфишингом, смог подстрелить красноухого солнечника на озере Тейникомо и установить новый рекорд. Несмотря на то что рыба весила около килограмма, подростку удалось установить рекорд штата в ловле этого вида нетрадиционными методами.

2 сентября 2024 года в озере Тогучинского района Новосибирской области мужчина поймал щуку весом два килограмма, внутри которой находилось золото. Позднее выяснилось, что внутри рыбы было сломанное кольцо 583-й пробы.