Инклюзивные проекты, выставки, арт-терапия. Что предлагают библиотеки Гродненской области особенным читателям

29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Инклюзивные проекты, выставки, творческие конкурсы — как библиотеки Гродненщины работают с особенными читателями, корреспонденту БЕЛТА рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома.
Проект «Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура» в Гродненской областной библиотеке им. Е. Ф. Карского, который объединил особенных детей, их родителей, воспитателей и работников детского филиала, продолжается уже не первый год, но не становится менее востребованным. Все началось с того, что несколько лет назад такие ребята стали частыми гостями в детском филиале библиотеки, где для них организовали инклюзивные чтения. Шаг за шагом завязали сотрудничество со специальными детсадами, интегрированными группами. Со временем начинание расширилось и выросло в крепкий проект.
В прошлом году проекту «Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура» был предоставлен грант Президента Беларуси. Для маленьких посетителей в библиотеке проводили громкие чтения сказок, рассказов белорусских авторов, литературные путешествия с тематическими видеопрезентациями, книжные пикники в парках, во дворах детских садов.
Благодаря гранту Президента обновили и модернизировали арт-пространство в детском отделе библиотеки, сделали современное оформление, приобрели песочные столы для арт-терапии, видеопроектор для презентаций. Добрый и полезный проект продолжается. Как рассказала директор областной библиотеки Марина Игнатович, особенные дети и их семьи остаются близкими друзьями детского филиала, встречи проходят как в библиотечном пространстве, так и в детсадах и школах, куда выезжают сотрудники.
В областной библиотеке провели и выставку творческих работ особенных детей (подопечных центра помощи «Вера»), созданных на занятиях по арт-терапии.
Как рассказали в управлении культуры Гродненского облисполкома, особенных детей активно приглашают участвовать в творческих проектах, фестивалях, концертах, конкурсах все библиотеки региона. Так, в Берестовицкой районной библиотеке совместно с членами Белорусского общества инвалидов провели литературную встречу «Дорогами войны». В Волковыске для юных подопечных ТЦСОН организуют творческие часы «Наши таланты», ведут библиотечный проект «Пусть доброты прибавится на свете». Центральная библиотечная система Гродно сотрудничает с отделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Ленинского района. Игры, викторины, арт-терапевтические мероприятия проходят регулярно. В Мостах дети с ограниченными возможностями участвуют в программе «Каникулы бывают не часто», литературном турнире «Талант юмора и доброты».
При публичных библиотеках региона работают любительские объединения и объединения по интересам для особых читателей: клуб молодых инвалидов «Радуга добра» в Берестовице, «Эрудит» в специальной библиотеке для инвалидов по зрению Гродно, «Праменьчык» в Дятлово и другие, дополнили в управлении культуры. -0-