Инклюзивные проекты, выставки, арт-терапия. Что предлагают библиотеки Гродненской области особенным читателям

Проект «Б. И. К. Библиотека. Инклюзия. Культура» в Гродненской областной библиотеке им. Е. Ф. Карского, который объединил особенных детей, их родителей, воспитателей и работников детского филиала, продолжается уже не первый год, но не становится менее востребованным. Все началось с того, что несколько лет назад такие ребята стали частыми гостями в детском филиале библиотеки, где для них организовали инклюзивные чтения. Шаг за шагом завязали сотрудничество со специальными детсадами, интегрированными группами. Со временем начинание расширилось и выросло в крепкий проект.