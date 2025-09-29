Иноагент Максим Галкин объяснил, почему снял обручальное кольцо

Шоумен Максим Галкин*, супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой, в своем блоге рассказал, что снял обручальное кольцо из-за травмы.
Пользователей соцсетей заинтересовали кадры, где артист запечатлен без обручального кольца. Поклонники предположили, что причиной может быть размолвка супругов.
Галкин пояснил, что снял украшение еще в августе, когда время велопрогулки в Латвии попал в аварию и повредил руку. Он рассказал, что рука все еще не пришла в норму, поэтому кольцо не надевается на палец.
«После аварии все еще не сходит отек — пока не получается (носить кольцо)», — сказал Галкин.
Ранее сообщалось, что артист полностью погасил долг за электроэнергию в доме в деревне Грязи в Московской области, который на июнь превысил 432 тыс. руб.