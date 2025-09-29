Более 3 тысяч гостей собрал фестиваль медиаискусства в Минеральных Водах

Кроме того, программа фестиваля включала в себя лазерное шоу и большой образовательный блок. На базе Дворца культуры состоялись десять интенсивов с участием спикеров, которые поделились с участниками своим опытом и профессиональными секретами по созданию цифрового контента. За два дня сессии посетили более 300 человек.