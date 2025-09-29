Более 3 тысяч гостей собрал фестиваль медиаискусства в Минеральных Водах

Фестиваль медиаискусства прошел 27−28 сентября в Минеральных Водах в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие посетили более 3 тыс. человек, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Фестиваль был приурочен ко Дню города и посвящен современным инструментам дополненной и виртуальной реальности. Одним из самых ярких и красочных событий стал архитектурный маппинг. На фасаде здания администрации муниципалитета транслировались масштабные художественные инсталляции.
Кроме того, программа фестиваля включала в себя лазерное шоу и большой образовательный блок. На базе Дворца культуры состоялись десять интенсивов с участием спикеров, которые поделились с участниками своим опытом и профессиональными секретами по созданию цифрового контента. За два дня сессии посетили более 300 человек.
«Программа фестиваля была насыщена множеством активностей разного формата и на любой вкус. Благодаря нацпроекту Минеральные Воды стали уникальной площадкой для обмена знаниями и опытом среди тех, кто интересуется медиа. Такие проекты формируют современную среду, а самое главное — привлекают молодую аудиторию», — отметил глава округа Максим Гаранжа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.