Чернышенко отметил важность национальных олимпиад по финбезопасности

«В прошлом году в рамках президентской программы “Регион для молодых” обновили пространство и сделали ремонт в комплексе “Спортэкс” в Красноярском крае, чтобы у молодых людей была возможность заниматься экстремальными видами спорта. Центр уже объединил более 1300 молодых людей, и сейчас здесь проходит межрегиональный фестиваль для тех, кто популяризирует спорт и здоровый образ жизни в своих регионах», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.