Чернышенко отметил важность национальных олимпиад по финбезопасности

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, полномочный представитель Президента РФ по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Михаил Котюков ответили на вопросы представителей научного сообщества стран — участниц Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал состязания проводится при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», его участниками стали 600 человек.
Заместитель председателя правительства РФ отметил, что главное для развития движения по финансовой безопасности — это проводить национальные мероприятия. Он напомнил, что создана платформа «Содружество» для обучения, общения и развития в сфере финансовой безопасности.
«Стоит проводить национальные олимпиады, чтобы еще более высокий уровень представителей мог участвовать в международном движении и финалах олимпиады по финансовой безопасности», — подчеркнул вице-премьер.
Дмитрий Чернышенко и Юрий Чиханчин встретились с тремя поколениями — участниками движения по финансовой безопасности: школьниками, студентами и взрослыми специалистами. Вице-премьер отметил, что этим летом на Всероссийском молодежном форуме ТИМ «Бирюса» впервые прошла тематическая смена по финансовой безопасности.
«Мы объединили здесь, на площадке, представителей разных поколений, и это уникальная встреча. Сегодня молодежь владеет передовыми технологиями и знаниями, а жизненный опыт старшего поколения поможет молодым людям в решении сложных задач и противостоянии угрозам», — отметил Юрий Чиханчин, обращаясь к школьникам, студентам и экспертам.
Также Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру регионального центра экстремального спорта «Спортэкс», который работает в столице Красноярского края уже 16 лет. Сейчас на базе центра проходит межрегиональный фестиваль экстремального спорта, который объединил 3 тыс. человек из 11 регионов России и Казахстана. Участники смогут попробовать свои силы на открытых практических занятиях по пяти направлениям: BMX, паркур, самокат, батутный фристайл, роллерблейдинг.
«В прошлом году в рамках президентской программы “Регион для молодых” обновили пространство и сделали ремонт в комплексе “Спортэкс” в Красноярском крае, чтобы у молодых людей была возможность заниматься экстремальными видами спорта. Центр уже объединил более 1300 молодых людей, и сейчас здесь проходит межрегиональный фестиваль для тех, кто популяризирует спорт и здоровый образ жизни в своих регионах», — отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.