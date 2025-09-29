Ричмонд
В Афганистане полностью пропало интернет-соединение

По всему Афганистану также нарушена работа телефонной связи.

Источник: Аргументы и факты

По всей территории Афганистана зафиксировано полное отключение интернета, следует из данных службы мониторинга интернета NetBlocks в Telegram-канале.

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти “Талибана” предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в публикации.

Также сообщается, что в настоящее время по всему Афганистану также нарушена работа телефонной связи.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Афганистана Закир Джалал заявил, что присутствие военных Соединённых Штатов на территории Афганистана больше невозможно.