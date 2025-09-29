В Афганистане полностью пропало интернет-соединение

По всей территории Афганистана зафиксировано полное отключение интернета, следует из данных службы мониторинга интернета NetBlocks в Telegram-канале.
«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти “Талибана” предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в публикации.
Также сообщается, что в настоящее время по всему Афганистану также нарушена работа телефонной связи.
Напомним, ранее официальный представитель МИД Афганистана Закир Джалал заявил, что присутствие военных Соединённых Штатов на территории Афганистана больше невозможно.