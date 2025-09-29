Дания экстренно и тайно начала призыв резервистов из-за неопознанных дронов

Министерство обороны Дании начало экстренно призывать военнослужащих из резерва после полетов беспилотников над аэропортами и военными объектами скандинавской страны, в том числе над воздушными гаванями Копенгагена, Алборга, Эсбьерга, Серборга и базой Skrydstrup. Об этом сообщила газета Ekstra Bladet.