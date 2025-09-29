Дания экстренно и тайно начала призыв резервистов из-за неопознанных дронов

Министерство обороны Дании начало экстренно призывать военнослужащих из резерва после полетов беспилотников над аэропортами и военными объектами скандинавской страны, в том числе над воздушными гаванями Копенгагена, Алборга, Эсбьерга, Серборга и базой Skrydstrup. Об этом сообщила газета Ekstra Bladet.
Правительство Дании официально охарактеризовало эти инциденты как «систематическую» и «гибридную» атаку, потенциально спланированную профессиональным игроком. Власти признали, что в стране недостаточно эффективных средств для отражения угроз со стороны дронов и что подобные происшествия выявили уязвимость воздушного пространства над стратегически важными инфраструктурными объектами.
Вооруженным силам Дании 28 сентября пришлось поднять истребитель над островом Борнхольм в Балтийском море, причиной стали сообщения о беспилотных летательных аппаратах. Официальных комментариев по поводу произошедшего не поступало.
Кроме того, в этот же день Польша подняла истребители в небо из-за «активности» российской авиации на территории Украины. Комплексы противовоздушной обороны и радиолокационные средства перевели в максимальную готовность.