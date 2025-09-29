В России запустили новый сервис для автомобилей с тюнингом: что нужно знать водителям

МВД совместно с Минцифры РФ запустило новый сервис для онлайн-подачи заявлений на тюнинг автомобилей, интегрированный в портал «Госуслуги». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Введен в эксплуатацию новый онлайн-сервис подачи заявлений на получение государственных услуг, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства», — говорится в сообщении.
Также новый сервис поможет получить свидетельства о соответствии машин требованиям безопасности после внесенных изменений. Россияне смогут подать заявление, а также выбрать место, дату и время для получения готовых документов.
Ранее KP.RU сообщал, что портал «Госуслуги» расширит список социально значимых сервисов. К концу 2025 году их число возрастет до 14.