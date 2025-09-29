Военкор Сладков рассказал о впечатлениях от встреч с Путиным без камер

Военный корреспондент Александр Сладков в разговоре с актером Вячеславом Манучаровым на его Rutube-канале выразил мнение, что у президента России Владимира Путина «нордический характер». Он рассказал, как вместе с коллегами встречался с главой государства на Петербургском международном экономическом форуме, где тому сообщили, что репортеры нередко передают ложные данные о ситуации на передовой. В.
— Как он отреагировал на это? Без удовольствия. Вы когда-нибудь видели, чтобы Путин скрежетал зубами и топал ногой? Так-то он характер нордический, — рассказал Сладков.
Путин в ходе встречи призвал главу Коми Ростислава Гольдштейна проявлять особую заботу к семьям российских солдат. Президент в разговоре с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в очередной раз подчеркнул, что считает солдат, проходящих службу на фронте, своими ребятами.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что в текущем году в выборах разного уровня участвуют 1616 солдат СВО. Она подчеркнула, что двое человек из общего количества избиралось на пост высшего должностного лица.