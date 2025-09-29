Военкор Сладков рассказал о впечатлениях от встреч с Путиным без камер

Военный корреспондент Александр Сладков в разговоре с актером Вячеславом Манучаровым на его Rutube-канале выразил мнение, что у президента России Владимира Путина «нордический характер». Он рассказал, как вместе с коллегами встречался с главой государства на Петербургском международном экономическом форуме, где тому сообщили, что репортеры нередко передают ложные данные о ситуации на передовой. В.