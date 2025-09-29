Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Сладков рассказал о впечатлениях от встреч с Путиным без камер

Военный корреспондент Александр Сладков в разговоре с актером Вячеславом Манучаровым на его Rutube-канале выразил мнение, что у президента России Владимира Путина «нордический характер». Он рассказал, как вместе с коллегами встречался с главой государства на Петербургском международном экономическом форуме, где тому сообщили, что репортеры нередко передают ложные данные о ситуации на передовой. В.

Военный корреспондент Александр Сладков в разговоре с актером Вячеславом Манучаровым на его Rutube-канале выразил мнение, что у президента России Владимира Путина «нордический характер». Он рассказал, как вместе с коллегами встречался с главой государства на Петербургском международном экономическом форуме, где тому сообщили, что репортеры нередко передают ложные данные о ситуации на передовой. В.

— Как он отреагировал на это? Без удовольствия. Вы когда-нибудь видели, чтобы Путин скрежетал зубами и топал ногой? Так-то он характер нордический, — рассказал Сладков.

Путин в ходе встречи призвал главу Коми Ростислава Гольдштейна проявлять особую заботу к семьям российских солдат. Президент в разговоре с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым в очередной раз подчеркнул, что считает солдат, проходящих службу на фронте, своими ребятами.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что в текущем году в выборах разного уровня участвуют 1616 солдат СВО. Она подчеркнула, что двое человек из общего количества избиралось на пост высшего должностного лица.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше