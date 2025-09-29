Юрий Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. Он играл на саксофоне, скрипке, флейте, клавишных инструментах. В 1969—1973 годах господин Чернавский играл в оркестрах Олега Лундстрема и Леонида Утесова, а с 1973 по 1975 годы работал в Государственном эстрадном оркестре Азербайджана под управлением Муслима Магомаева. С 1976 года он стал заниматься джаз-роком и новой волной, работая с ансамблями «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группой «Карнавал». В 1981 году он основал рок-группу «Динамик».
В 1980-х годах Юрий Чернавский сотрудничал с советскими звездами, включая Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева и Михаила Боярского. Господин Чернавский — автор более 200 популярных песен, таких как: «Зурбаган», «Маргарита», «Белая дверь» и рок-альбом «Банановые острова».
Господин Чернавский также написал саундтреки к более чем 20 мультфильмам, сотрудничал с создателями мультфильмов «Следствие ведут Колобки» Александром Татарским и Игорем Ковалевым. В 1986 году он основал Всесоюзную студию популярной музыки «Рекорд». С 1994 года Юрий Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, продолжая свою деятельность в музыкальном бизнесе.