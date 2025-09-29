Умер композитор Юрий Чернавский

Юрий Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. Он играл на саксофоне, скрипке, флейте, клавишных инструментах. В 1969—1973 годах господин Чернавский играл в оркестрах Олега Лундстрема и Леонида Утесова, а с 1973 по 1975 годы работал в Государственном эстрадном оркестре Азербайджана под управлением Муслима Магомаева. С 1976 года он стал заниматься джаз-роком и новой волной, работая с ансамблями «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группой «Карнавал». В 1981 году он основал рок-группу «Динамик».