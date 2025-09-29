Глава Пентагона Хегсет ударил себя скейтбордом между ног в прямом эфире

28 августа во время съемок второй части фильма «Дьявол носит Prada» голливудская Актриса Энн Хэтэуэй споткнулась и упала с лестницы. Артистка быстро оправилась после падения, держа в руке половинку пирожного и улыбаясь. После произошедшего актриса поднялась, обняла членов съемочной команды и сказала, что с ней все в порядке.