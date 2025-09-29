Ричмонд
Глава Пентагона Хегсет ударил себя скейтбордом между ног в прямом эфире

Глава Пентагона Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News ударил себя скейтбордом между ног, пытаясь исполнить трюк.

На видеозаписи министр попытался наступить на скейтборд ногой, чтобы схватить его руками, но в результате скейт ударил его прямо в промежность, передает Telegram-канал «News.ru | Новости».

28 августа во время съемок второй части фильма «Дьявол носит Prada» голливудская Актриса Энн Хэтэуэй споткнулась и упала с лестницы. Артистка быстро оправилась после падения, держа в руке половинку пирожного и улыбаясь. После произошедшего актриса поднялась, обняла членов съемочной команды и сказала, что с ней все в порядке.

9 июня президент США Дональд Трамп споткнулся на трапе самолета. Позднее по трапу стал подниматься госсекретарь страны Марко Рубио, который также споткнулся.

В октябре 2023 года бывший американский лидер Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице. При попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия политик дважды споткнулся на лестнице из пяти ступеней, но смог устоять на ногах, ухватившись за перила.

