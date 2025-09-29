ВС Дании срочно вызывают военных из резерва из-за инцидентов с дронами

Министерство обороны Дании начало срочно призывать военных из резерва после сообщений о неопознанных беспилотниках над аэропортами и военными объектами страны, передает местный телеканал TV2 со ссылкой на сохранивших анонимность офицеров.
Уточняется, что речь идет о нескольких сотнях военнослужащих, которые должны явиться в кратчайшие сроки. Их конкретные задачи на данный момент не разглашаются.
При этом сообщается, что оборонное ведомство страны пока не прокомментировало эту информацию.
Напомним, ранее стало известно, что власти Дании подняли в воздух военный самолет на фоне сообщений о якобы беспилотных летательных аппаратах.