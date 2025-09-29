Россия уже победила в украинском конфликте. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час».
Так он прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть утраченные территории.
— Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт, — поделился премьер.
По словам Орбана, сейчас основной вопрос заключается лишь в сроках заключения мирного соглашения, а также участия европейских стран в переговорах. Премьер считает, что Киев может одержать победу в конфликте только при прямом участии армий Запада. Однако это приведет к мировой войне, которую никто не хочет, передает «Газета.Ru».
Орбан говорил, что открытые угрозы Владимира Зеленского в адрес Будапешта не останутся без последствий. Президент Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в Европейский союз.
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил два факта, отвечая на выпады украинских коллег после атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба» в России. О также сообщил, что из-за удара Киева поставки углеводородов в Будапешт оказались приостановлены на неопределенный срок.