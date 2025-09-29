Орбан заявил Трампу, что Россия победила в конфликте на Украине

По словам Орбана, сейчас основной вопрос заключается лишь в сроках заключения мирного соглашения, а также участия европейских стран в переговорах. Премьер считает, что Киев может одержать победу в конфликте только при прямом участии армий Запада. Однако это приведет к мировой войне, которую никто не хочет, передает «Газета.Ru».