Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил Трампу, что Россия победила в конфликте на Украине

Россия уже победила в украинском конфликте. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час».

Россия уже победила в украинском конфликте. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час».

Так он прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Украина может вернуть утраченные территории.

— Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт, — поделился премьер.

По словам Орбана, сейчас основной вопрос заключается лишь в сроках заключения мирного соглашения, а также участия европейских стран в переговорах. Премьер считает, что Киев может одержать победу в конфликте только при прямом участии армий Запада. Однако это приведет к мировой войне, которую никто не хочет, передает «Газета.Ru».

Орбан говорил, что открытые угрозы Владимира Зеленского в адрес Будапешта не останутся без последствий. Президент Украины тогда признал, что Киев наносит удары по «Дружбе» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в Европейский союз.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто озвучил два факта, отвечая на выпады украинских коллег после атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба» в России. О также сообщил, что из-за удара Киева поставки углеводородов в Будапешт оказались приостановлены на неопределенный срок.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше