В Госдуму внесен законопроект о введении учета и маркировки домашних животных

В Государственную думу РФ внесен законопроект, предлагающий ввести в стране учет и маркировку домашних животных. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по защите семьи Ниной Останиной. Информация о домашних питомцах в этом случае будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему ВетИС.
Для постановки животного на учет потребуются документы владельца, а также данные о здоровье, происхождении и пройденной вакцинации питомца. При этом маркировка может происходить при помощи ошейника, бирки или микрочипа.
Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили создать единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных на портале «Госуслуги».