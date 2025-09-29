В Госдуму внесен законопроект о введении учета и маркировки домашних животных

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по защите семьи Ниной Останиной. Информация о домашних питомцах в этом случае будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему ВетИС.