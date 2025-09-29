Ричмонд
В Госдуму внесен законопроект о введении учета и маркировки домашних животных

В Госдуме предложили ввести в стране учет и маркировку домашних питомцев на федеральном уровне.

Источник: Комсомольская правда

В Государственную думу РФ внесен законопроект, предлагающий ввести в стране учет и маркировку домашних животных. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по защите семьи Ниной Останиной. Информация о домашних питомцах в этом случае будет вноситься в Федеральную государственную информационную систему ВетИС.

Для постановки животного на учет потребуются документы владельца, а также данные о здоровье, происхождении и пройденной вакцинации питомца. При этом маркировка может происходить при помощи ошейника, бирки или микрочипа.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили создать единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных на портале «Госуслуги».