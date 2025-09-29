Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцев законодательно обязали вставать на колени перед убитыми военными

Украинских военнослужащих обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми военными. Нарушителей этого требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Украинских военнослужащих обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми военными. Нарушителей этого требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

— Киевский режим обязал украинцев регулярно становиться на колени перед кортежами убитых вэсэушников, — говорится в материале.

По данным российских силовиков, это требование оформлено в стране на законодательном уровне, передает агентство.

25 сентября украинский военнослужащий встал на колени перед российским беспилотником, который выследил его в лесах Сумской области. Боевик ВСУ хотел сдаться в плен и умолял сохранить ему жизнь.

20 сентября бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы. Слежка за украинскими солдатами происходила и на полигонах — командование контролировало речь боевиков.