Украинцев законодательно обязали вставать на колени перед убитыми военными

Украинских военнослужащих обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми военными. Нарушителей этого требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.