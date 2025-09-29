Украинских военнослужащих обязали становиться на колени перед кортежами с убитыми военными. Нарушителей этого требования штрафуют и заставляют публично извиняться в полиции. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
— Киевский режим обязал украинцев регулярно становиться на колени перед кортежами убитых вэсэушников, — говорится в материале.
По данным российских силовиков, это требование оформлено в стране на законодательном уровне, передает агентство.
25 сентября украинский военнослужащий встал на колени перед российским беспилотником, который выследил его в лесах Сумской области. Боевик ВСУ хотел сдаться в плен и умолял сохранить ему жизнь.
20 сентября бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы. Слежка за украинскими солдатами происходила и на полигонах — командование контролировало речь боевиков.