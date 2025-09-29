Ричмонд
+24°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вспышка на солнце вызвала северное сияние по всей России

В эти часы жители России стали свидетелями редчайшего космического шоу — северного или полярного сияния.

В эти часы жители России стали свидетелями редчайшего космического шоу — северного или полярного сияния. Небо над страной полыхает: причиной тому стала самая мощная солнечная вспышка с начала 2025 года.

По данным Readovka, эта «раздача красоты» достигла невиданного масштаба: фотографии сияния поступают не только с севера, но и из самых неожиданных регионов. В списке очевидцев уже оказались жители Татарстана, а также Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей.

Как сообщает издание, пик этого небесного безумия вот-вот наступит. А ближе к 23 часам необычное зрелище увидят и жители центральной России.

Мощная активность светила, которая скрывается за этим прекрасным зрелищем, традиционно вызывает тревогу у некоторых граждан. Но ученые говорят, что на здоровье человека это не повлияет.