Вспышка на солнце вызвала северное сияние по всей России

В эти часы жители России стали свидетелями редчайшего космического шоу — северного или полярного сияния. Небо над страной полыхает: причиной тому стала самая мощная солнечная вспышка с начала 2025 года.
По данным Readovka, эта «раздача красоты» достигла невиданного масштаба: фотографии сияния поступают не только с севера, но и из самых неожиданных регионов. В списке очевидцев уже оказались жители Татарстана, а также Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей.
Как сообщает издание, пик этого небесного безумия вот-вот наступит. А ближе к 23 часам необычное зрелище увидят и жители центральной России.
Мощная активность светила, которая скрывается за этим прекрасным зрелищем, традиционно вызывает тревогу у некоторых граждан. Но ученые говорят, что на здоровье человека это не повлияет.