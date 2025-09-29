Netblocks: Интернет в Афганистане полностью отключили ради «укрепления морали»

Интернет-соединение по всему Афганистану полностью пропало. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра, сейчас также затронуты телефонные услуги. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе международной службы мониторинга интернета NetBlocks.