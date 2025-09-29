Ричмонд
Netblocks: Интернет в Афганистане полностью отключили ради «укрепления морали»

Интернет-соединение по всему Афганистану полностью пропало. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра, сейчас также затронуты телефонные услуги. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе международной службы мониторинга интернета NetBlocks.

— В Афганистане сейчас наблюдается полное отключение интернета, поскольку власти «Талибана» предпринимают меры по укреплению морали, — передает официальный Telegram-канал службы.

Ранее представители движения «Талибан» запретили продажу некоторых детских игрушек в провинции Кандагар на юге Афганистана. По данным журналистов, министерство по содействию добродетели и борьбе с безнравственностью среди прочего ввело ограничения на торговлю куклами.

Движение «Талибан» также пригрозило полным запретом настольного футбола в афганской провинции Дайкунди из-за схожести задействованных в игре миниатюрных спортсменов с идолами, поклонение которым в исламе строго запрещено.

Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин.