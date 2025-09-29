Стример Бог Кузя прилетит в Калугу, чтобы найти сундук и «предотвратить Армагеддон»

Андрей Кузнецов, 64-летний стример, известный под псевдонимом Бог Кузя, заявил, что вылетит из Канады в Калугу, чтобы найти там некий сундук и «предотвратить Армагеддон». Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сам Кузнецов родом из Калуги, там он занимался перепродажей автомобилей. Затем он отсидел 10 лет в тюрьме и теперь живет в Канаде. Недавно он решил взять псевдоним знаменитого сектанта — Бог Кузя — и начал вести прямые трансляции в социальных сетях.
Во время одного из таких стримов он рассказал, что в центре Калуги якобы зарыт клад, который может спасти мир и предотвратить третью мировую войну. Блогер утверждает, что откопать этот сундук нужно до 20 декабря. В противном случае настанет конец света.
Теперь он отправляет своих российских подписчиков для «контроля сквера», чтобы управлять раскопками. Тем не менее калужская администрация пока никак не отреагировала на призывы блогера. По информации Shot, на том месте, где закопано некое спасение человечества, планируют поставить танк Т-80 на постаменте.
