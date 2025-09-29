Стример Бог Кузя прилетит в Калугу, чтобы найти сундук и «предотвратить Армагеддон»

Отец Николай из Сергиева Посада заявил, что участившиеся бедствия и духовный кризис в обществе — это знамения, которые были предсказаны в Писании. Священник отметил, что частые природные катастрофы, такие как наводнения, пожары и землетрясения, могут быть не просто стихийными явлениями, а знаками, имеющими духовный смысл.