Умер советский композитор Юрий Чернавский

Советский композитор Юрий Чернавский скончался на 78-м году жизни. О его смерти сообщили родственники в его официальных социальных сетях.

Композитор ушел на 78-м году жизни.

«29 сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский — замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», — говорится в публикации на странице музыканта в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юрий Чернавский родился в Тамбове в 1947 году. С конца 1960-х годов он активно выступал на советской сцене, был участником гастрольных туров и джазовых концертов вместе с Борисом Ренским, Олегом Лундстремом и Леонидом Утесовым. В конце 1970-х композитор начал работать в жанре джаз-рока и быстро стал одной из ключевых фигур советской эстрады. Его песни, исполнявшиеся Аллой Пугачевой — такие как «Робинзон» и «Белая дверь», — были признаны лучшими в СССР в 1985 году.