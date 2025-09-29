Умер советский композитор Юрий Чернавский

Юрий Чернавский родился в Тамбове в 1947 году. С конца 1960-х годов он активно выступал на советской сцене, был участником гастрольных туров и джазовых концертов вместе с Борисом Ренским, Олегом Лундстремом и Леонидом Утесовым. В конце 1970-х композитор начал работать в жанре джаз-рока и быстро стал одной из ключевых фигур советской эстрады. Его песни, исполнявшиеся Аллой Пугачевой — такие как «Робинзон» и «Белая дверь», — были признаны лучшими в СССР в 1985 году.