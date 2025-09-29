ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН: магнитная буря на Земле не должна усилиться

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле может продолжаться еще несколько часов, но, скорее всего, не усилится. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили ТАСС о начале слабой магнитной бури (G1). Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
«Усилиться возмущения магнитного поля не должны, но на текущем уровне могут продержаться еще несколько часов», — говорится в сообщении лаборатории.
Отмечается, что событие зафиксировано на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности и изменениями характеристик солнечного ветра.