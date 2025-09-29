Самого популярного в мире блогера MrBeast назвали психопатом после жестокого видео

Самого популярного в мире блогера с 434 миллионами подписчиков на YouTube Джимми Дональдсона, более известного как MrBeast, назвали психопатом после его нового видео под названием «Рискнете ли вы умереть за 500 000 долларов?», в котором тот предлагает профессиональному каскадеру по имени Эрик пройти серию из семи опасных ловушек за денежные призы.
Так, в первом испытании участника привязали к стулу внутри горящего здания. Эрику удалось выбраться относительно невредимым — в какой-то момент его ботинки загорелись, после чего к нему пришли на помощь с огнетушителем. После того, как отрывок из полного ролика стал вирусным, некоторые назвали MrBeast «злым» и «социопатом».
— Его мозг сломан… И родители должны убедиться, что их дети не смотрят это порно с пытками. И любой взрослый, смотрящий это, тоже не в порядке с головой… На самом деле MrBeast должен убить кого-то, чтобы люди действительно поняли, насколько он чертовски опасен, — приводит комментарии зрителей блогера Metro.
MrBeast в ноябре прошлого года сумел побить почти 30 рекордов из Книги Гиннесса благодаря своему авторскому реалити-шоу Beast Games, премьера которого тогда даже еще не состоялась.