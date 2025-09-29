Стример «Бог Кузя» собирается прилететь в Калугу, чтобы «предотвратить Армагеддон»

Необычному стримеру, чьё полное имя — Андрей Кузнецов, 64 года. В прошлом он провёл десять лет за решёткой, а теперь уже давно проживает в Канаде. Недавно он принял псевдоним, отсылающий к известному сектанту, — «Бог Кузя». В своих прямых эфирах Кузнецов активно распространяет эксцентричные идеи. Он утверждает, что в центральном парке Калуги скрыт артефакт, имеющий глобальное значение. По его словам, этот предмет необходимо извлечь до 20 декабря, иначе мир ожидает неизбежная катастрофа. Чтобы взять под контроль место предполагаемых раскопок, он призвал своих российских последователей занять территорию сквера.