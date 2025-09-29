Ричмонд
NetBlocks: полное отключение интернета зафиксировано по всему Афганистану

В Афганистане полностью отключили интернет-соединение в рамках борьбы с безнравственностью.

Источник: Комсомольская правда

По всему Афганистану полностью отключено интернет-соединение. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент связан с действиями властей движения «Талибан» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России), направленными на «соблюдение нравственности».

Источник также сообщает, что в настоящее время по всему Афганистану также нарушена работа телефонной связи.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении агентства Associated Press, что лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада запретил оптоволоконный интернет в провинции Балх на территории Афганистана.