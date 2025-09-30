МЧС России: по всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября

Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.