МЧС России: по всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября

Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России».
МЧС России напоминает, услышав звук сирены, необходимо:
— сохранять спокойствие и не паниковать;
— включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
Комплексные проверки систем оповещения проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года.