Политолог Перенджиев назвал возможный срок освобождения Херсона и Запорожья

Российская армия может освободить Херсон и Запорожье до конца 2026 года. С таким мнением выступил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
Эксперт предположил, что за этот период бойцам удастся создать буферные зоны, в которые войдут территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.
— Я считаю, что территории, которые являются нашими по Конституции, будут освобождены до конца 2026 года. Думаю, что мы создадим ряд крупных буферных зон, например в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сказать, какая территория там будет под нашим контролем, сейчас пока сложно, но в любом случае это будет территория, которой достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность так называемых наших старых территорий, — пояснил Перенджиев.
Также политолог считает, что в 2027 году Вооруженные сил РФ начнут освобождение Одесской и Николаевской областей. В противном случае, по мнению Переджиева, город-порт могут оккупировать войска Североатлантического альянса (НАТО).
— Почему нам все-таки нужна Одесса? На самом деле у нас выбора не будет. Дело в том, что Одесса не будет украинской. То есть либо она будет натовской, либо она будет русской. Чтобы она не стала натовской, ее надо сделать русской, — приводит слова эксперта News.ru.
Мнения о сроках окончания специальной военной операции сильно разнятся. Еще в декабре прошлого года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорил, что до окончания спецоперации осталось недолго.