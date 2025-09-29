Политолог Перенджиев назвал возможный срок освобождения Херсона и Запорожья

— Я считаю, что территории, которые являются нашими по Конституции, будут освобождены до конца 2026 года. Думаю, что мы создадим ряд крупных буферных зон, например в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сказать, какая территория там будет под нашим контролем, сейчас пока сложно, но в любом случае это будет территория, которой достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность так называемых наших старых территорий, — пояснил Перенджиев.